«У меня был шанс остановить ИИ». Dendi — о матче с OpenAI в Dota 2 в 2017 году

Бывший чемпион мира по Dota 2 Данил Dendi Ишутин в шутливой форме высказался о развитии технологий искусственного интеллекта. Киберспортсмен связал текущий прогресс нейросетей со своим давним поражением на турнире от Valve.

По словам игрока, исход его выставочного поединка девятилетней давности мог направить развитие индустрии по совершенно иному сценарию.

Очевидно, именно тогда началась эра ИИ. Если бы я победил того бота в 2017 году, возможно, мир сейчас был бы совсем другим. У меня был шанс остановить ИИ, но…

Шоу-матч между Ишутиным и ботом от компании OpenAI прошёл в рамках The International 2017. Встреча состоялась в формате дуэли один на один на центральной линии на одинаковых героях Shadow Fiend. Нейросеть одержала победу в серии со счётом 2:0, после чего проект масштабировали для командных матчей.