«Растрогала до слёз»: Хидео Кодзима — о драме «Любовь твоей жизни» с Маргарет Куолли

Создатель видеоигровых серий Metal Gear Solid и Death Stranding Хидео Кодзима поделился своим мнением насчёт фильма «Любовь твоей жизни». Знаменитый геймдизайнер посмотрел драму с Маргарет Куолли («Субстанция») и опубликовал свои впечатления на странице в соцсети Х.

По словам разработчика, новая картина получилась замечательной благодаря исполнительнице главной роли. Он отметил, что Куолли демонстрирует «взрывного» персонажа, а её актёрская игра с каждым проектом становится всё убедительнее. Кодзима также похвалил звезду сериала «Фонари» Аарона Пьера и добавил, что некоторые эпизоды фильма довели его до слёз.

Посмотрел «Любовь твоей жизни» — это было замечательно. Фильм объединяет всё то, что делает Маргарет Куолли такой притягательной: её игра зрелая, а присутствие на экране взрывное. В последние годы, будучи востребованной некоторыми из самых знаменитых авторов мира, она взяла на себя множество уникальных и нестандартных ролей. Здесь, как и в сериале «Уборщица», который мне очень понравился, она играет обычную женщину, какой бы мог быть любой человек. На фоне красивых