«Это легендарная игра». M0NESY признался, что продолжает играть в Dota 2

Российский снайпер состава Team Falcons по CS 2 Илья m0NESY Осипов признался, что по-прежнему периодически проводит матчи в Dota 2.

Во время беседы с ведущим Джейком SirActionSlacks Каннером киберспортсмен назвал Kunkka своим любимым персонажем и обратился к фанатам дисциплины.

Это легендарная игра. Продолжайте в неё играть.

Ранее Осипов рассказывал, что в прошлом предпочитал MOBA от Valve шутеру CS, однако сменил дисциплину из-за школьных друзей. Игрок также упоминал, что его рейтинг в Dota 2 составлял около 3,8 тыс. MMR.

Team Falcons вышла в плей-офф турнира Thunderpick World Championship 2026 со счётом 2:0 по матчам. LAN-чемпионат с призовым фондом в $ 1 млн проходит на Мальте с 14 по 18 октября.