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В России вышел хоррор-сериал «Хрустальное озеро» по «Пятнице 13-е»

В России вышел хоррор-сериал «Хрустальное озеро» по «Пятнице 13-е»
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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» объявил о выходе сериала «Хрустальное озеро». Приквел знаменитой серии хорроров «Пятница 13-е» уже можно посмотреть на стриминге одновременно со всем миром. Все восемь эпизодов уже доступны.

Видео доступно во VK-канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

Главным героем шоу выступает Памела Вурхиз — мать знаменитого маньяка Джейсона. В первом сезоне расскажут, как из-за смерти сына героиня сходит с ума и начинает убивать. Сериал выступит предысторией первого фильма серии «Пятница 13-е» 1980 года, где убийцей как раз и была Памела.

Памелу Вурхиз сыграла Линда Карделлини — она известна по ролям в фильмах «Зелёная книга» и «Мстители: Эра Альтрона». Шоураннером «Хрустального озера» выступает Брэд Кэйн — один из создателей сериалов «Воин» и «Полиция Токио».

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