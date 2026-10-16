«Усталость от серии помогла улучшить историю»: Дени Вильнёв — о фильме «Дюна 3»

Издание Empire взяло интервью у знаменитого режиссёра Дени Вильнёва («Бегущий по лезвию 2049»). Он рассказал о создании фильма «Дюна 3».

По словам постановщика, он решил снять триквел не из-за тоски по научно-фантастической вселенной, а из-за усталости от неё. Такое отношение помогло ему серьёзнее относиться к материалу и не быть самодовольным. Вильнёв также отметил, что ему нужна была «мощная ракета», которая сможет переключить его с мира «Дюны» на что-то другое — этим толчком стал новый фильм о Джеймсе Бонде.

Я сказал себе: «Возможно, стоит вернуться к этому проекту не из-за ностальгии, не потому что я скучаю по нему, а наоборот — я устал от него». Я хочу быть уверен, что буду серьёзно относиться к материалу. Что я не буду самодовольным. Что дальше? Дальше меня ждёт Джеймс Бонд. Я подумал: «Когда всё будет готово, мне понадобится очень мощная ракета, чтобы оттащить меня от Арракиса». Когда меня попросили снять следующий фильме о Бонде, я сказал: «Хорошо, это то, что мне нужно». Миссия выполнена.

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