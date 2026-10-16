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Вышел фильм «Тенцинг» о восхождении на Эверест с Томом Хиддлстоном

Вышел фильм «Тенцинг» о восхождении на Эверест с Томом Хиддлстоном
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16 октября состоялась премьера фильма «Тенцинг». Драма о восхождении на Эверест уже доступна для просмотра на стриминговом сервисе Apple TV.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Лента основана на реальных событиях, которые произошли в 1953 году. Главными героями выступают Тенцинг Норгей и Эдмунд Хиллари — по сюжету им предстоит стать первыми людьми, которые поднялись на вершину горы Эверест.

Главную роль сыграл звезда фильмов Marvel Том Хиддлстон («Локи»). В ленте также снялись Генден Пансток («Снежный барс»), Уиллем Дефо («Святые из Бундока») и Катрина Балф («Ford против Ferrari»). Режиссёром выступила Дженнифер Пидом — постановщик документальных фильмов «Чудо на Эвересте» и «Реки».

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