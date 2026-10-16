15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
PGL Masters Bucharest. Полуфинал. День 7
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Уличный боец» по Street Fighter собрал $ 4 млн на предпоказах — меньше «Мортал Комбат 2»

«Уличный боец» по Street Fighter собрал $ 4 млн на предпоказах — меньше «Мортал Комбат 2»
Комментарии

16 октября в мировом прокате вышел фильм «Уличный боец» — новая экранизация культовой видеоигровой серии Street Fighter. Издание Variety сообщило, что на предпоказах в США картина собрала $ 4 млн.

Таким образом, лента уже начала демонстрировать более скромные кассовые показатели, чем другая недавняя экранизация файтинга «Мортал Комбат 2», который заработал на предварительных сеансах $ 5,2 млн. Аналитики уверены, что «Уличный боец» соберёт $ 25-35 млн в США за первые выходные, что также будет меньше, чем старт сиквела адаптации Mortal Kombat ($ 40 млн). Учитывая, что бюджет новой ленты составил $ 82 млн, ей понадобится большая выдержка в прокате, чтобы окупиться.

Главными героями фильма «Уличный боец» выступают Рю и Кен, которые знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли — она приглашает бойцов поучаствовать в мировом турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В картине сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон М