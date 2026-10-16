«Уличный боец» по Street Fighter собрал $ 4 млн на предпоказах — меньше «Мортал Комбат 2»

16 октября в мировом прокате вышел фильм «Уличный боец» — новая экранизация культовой видеоигровой серии Street Fighter. Издание Variety сообщило, что на предпоказах в США картина собрала $ 4 млн.

Таким образом, лента уже начала демонстрировать более скромные кассовые показатели, чем другая недавняя экранизация файтинга «Мортал Комбат 2», который заработал на предварительных сеансах $ 5,2 млн. Аналитики уверены, что «Уличный боец» соберёт $ 25-35 млн в США за первые выходные, что также будет меньше, чем старт сиквела адаптации Mortal Kombat ($ 40 млн). Учитывая, что бюджет новой ленты составил $ 82 млн, ей понадобится большая выдержка в прокате, чтобы окупиться.

Главными героями фильма «Уличный боец» выступают Рю и Кен, которые знакомятся с таинственной китайской девушкой Чунь Ли — она приглашает бойцов поучаствовать в мировом турнире. Однако соревнование оказывается лишь прикрытием, и теперь героям предстоит сразиться друг с другом, чтобы выжить. В картине сыграли рэпер 50 Cent (Балрог), Джейсон М