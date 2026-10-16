Докфильм «Увидеть всё» про мошенницу Элизабет Холмс выйдет в России 19 ноября — трейлер

Компания «Вольга» сообщила, что выпустит документальный фильм «Увидеть всё» в России. Картина официально появится в кинотеатрах страны 19 ноября.

Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат «Вольга»/А24.

Лента расскажет о жизни скандальной Элизабет Холмс за 34 дня до отправки в колонию — её осудили на 11 лет тюрьмы за крупное мошенничество. В 2003 году она создала стартап Theranos, где продвигала несуществующую технологию, которая якобы могла делать десятки анализов крови по одной капле из пальца. Благодаря этому ей удалось обмануть большое количество инвесторов и пациентов.

Режиссёрами картины выступили Нэйтан Филдер («Проклятие») и Ланс Оппенгейм («Прайм-тайм»). В мировом прокате лента вышла 16 октября — фильм высоко оценили критики: на агрегаторе Rotten Tomatoes он получил 100