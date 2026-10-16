Рэпера Пи Дидди перевели в другую тюрьму — после драки с заключённым

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что скандального рэпера Пи Дидди (Шона Комбса) перевели в другую тюрьму. Его отправили отбывать срок из учреждения FCI Fort Dix, расположенного в Нью-Джерси, в FCI Allenwood Low в Пенсильвании.

Перевод музыканта произошёл после того, как стало известно, что он хранил контрабанду, благодаря которой ему удавалось вести роскошный образ жизни, находясь в заключении. Кроме того, Комбс платил своим сокамерникам, чтобы они помогали ему в получении различных преимуществ перед другими заключёнными — об этом вышел большой репортаж на NBC News. Федеральное бюро тюрем пока не раскрывало официальную причину перевода рэпера.

Ранее TMZ сообщало, что Пи Дидди получил травму головы после драки с заключённым — осуждённым наркобароном Кристофером Коком по прозвищу Дудус. Именно роскошь, которую себе позволял музыкант, стала причиной конфликта — в итоге Комбса отправили в медучреждение с травмой головы, после чего вернули в тюрьму.