Антонио Бандерас сыграет с Николасом Кейджем в пятом сезоне «Настоящего детектива»

Компания HBO объявила актёрский состав пятого сезона сериала «Настоящий детектив». В продолжении культового шоу сыграют сразу две звезды Голливуда: Николас Кейдж («Сокровище нации») и Антонио Бандерас («Интервью с вампиром»).

Вместе с этим в HBO также раскрыли первые детали сюжета. Кейдж сыграет детектива Генри Логана, а его напарник — Рэя Гарсию. Съёмки пятого сезона шоу пройдут в 2027 году, поэтому премьера, скорее всего, состоится уже в 2028-м.

У пятого сезона «Настоящего детектива» пока нет даты релиза. Известно, что его события развернутся в Нью-Йорке, а шоураннером выступит Исса Лопес, которая работала над четвёртым сезоном с Джоди Фостер в главной роли.