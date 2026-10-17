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В Deadlock появился новый герой Violet — Nurse Harrow выйдет 20 октября

В Deadlock появился новый герой Violet — Nurse Harrow выйдет 20 октября
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Авторы Deadlock добавили в игру нового персонажа по имени Violet. Героиня уже доступна для выбора во всех матчах.

В арсенале Violet используются механики с «живыми чернилами», которые усиливают стрельбу и позволяют маневрировать на поле боя. В список её умений вошли способность для быстрого перемещения Flow State, навык контроля оппонентов Still Life, а также масштабируемое ультимативное умение Abstract Landscape, действующее по площади.

Релиз персонажа состоялся в рамках крупной серии контентных обновлений «Неспящий город». Авторы игры также подтвердили дату выхода заключительного героя текущей линейки — Nurse Harrow появится в Deadlock во вторник, 20 октября, в 22:00 мск.

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