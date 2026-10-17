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Джеймс Кэмерон поздравил фильм «Мстители: Финал» с рекордными сборами в истории кино

Джеймс Кэмерон поздравил фильм «Мстители: Финал» с рекордными сборами в истории кино
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В начале октября сборы фильма «Мстители: Финал» достигли отметки в $ 2,93 млрд. Благодаря расширенному показу картина вновь стала самой кассовой лентой в истории, опередив культовый «Аватар» 2009 года.

Спустя почти две недели постановщик «Аватара» Джеймс Кэмерон вновь поздравил Marvel с этим невероятным достижением. Он опубликовал арт с На'ви, которые приветствуют Железного человека, вместе с личным посланием студии.

Фото: Соцсети Джеймса Кэмерона

«Ты один из нашего народа». Поздравляю Marvel и фильм «Мстители: Финал», вновь ставший номером один, за то, что вернули зрителей в кинотеатры!

Интересно, что подобная ситуация происходит уже во второй раз. В 2019 году «Мстители: Финал» обошли показатели «Аватара», Джеймс Кэмерон поздравил Marvel, а в 2021-м «Аватар» вновь выпустили в кино, после чего он снова стал самым кассовым в истории. Сейчас сборы фантастического блокбастера Джеймса Кэмерона составляют $ 2,92 млрд.

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