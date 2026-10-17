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Завершились съёмки сериала по Life is Strange — премьера в 2027 году

Завершились съёмки сериала по Life is Strange — премьера в 2027 году
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16 октября в Канаде завершилось производство Life is Strange — сериала по мотивам знаменитой серии видеоигр. Съёмки заняли около трёх месяцев — они начались в конце июня. В честь этого авторы опубликовали фотографию с актрисами Татум Грейс Хопкинс и Мэйси Стеллой.

Продюсеры экранизации и исполнительницы главных ролей

Продюсеры экранизации и исполнительницы главных ролей

Фото: Соцсети Мишеля Коха

Будущий сериал выступит адаптацией оригинальной видеоигры Life is Strange 2015 года. Шоу расскажет историю юной девушки Макс, которая обнаруживает в себе способность отматывать время вспять и спасает свою подругу детства Хлою. Девушки погружаются в тёмную сторону своего городка, что поставит их перед невозможным выбором между жизнью и смертью.

Главные роли в шоу сыграли Татум Грейс Хопкинс и Мэйси Стелла («Нэшвилл»). Продюсером выступает Чарли Ковелл, сценарист сериала «Конец ***го мира». В первый сезон войдёт шесть эпизодов, они выйдут в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Релиз экранизации запланирован на 2027 год.

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