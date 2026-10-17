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Российская BetBoom Team вышла в финал Thunderpick World Championship 2026 по CS 2

Российская BetBoom Team вышла в финал Thunderpick World Championship 2026 по CS 2
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BetBoom Team обыграла Team Falcons со счётом 2:1 в полуфинале Thunderpick World Championship 2026 по CS 2. Российский коллектив впервые в своей истории пробился в финал тир-1 турнира.

CS 2. Thunderpick World Championship 2026 . 1/2 финала
17 октября 2026, суббота. 20:00 МСК
Team Falcons
Окончен
1 : 2
BetBoom Team

Встреча началась неудачно для BetBoom — команда уступила на Anubis со счётом 5:13. Однако затем россияне перевернули серию, одержав победы на Dust2 (16:14) и Mirage (13:7). Лучшим игроком матча стал Кирилл Magnojez Роднов, завершивший серию с рейтингом 1.39 при разнице убийств и смертей +13.

В гранд-финале BetBoom сыграет с FURIA, которая защищает титул прошлогоднего чемпиона. Начало встречи запланировано на 18 октября. Team Falcons встретится с Aurora в матче за третье место.

Thunderpick World Championship 2026 проходит с 14 по 18 октября на Мальте с призовым фондом $ 1 млн.

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