Работа над фильмом Тайки Вайтити по «Звёздным войнам» приостановлена

Тайка Вайтити рассказал, что приостановил работу над своим фильмом по «Звёздным войнам». Когда он вернётся к картине, и вернётся ли вообще, неизвестно. Но в планах нет забрасывать ленту целиком.

По словам Тайки, сейчас он также работает сразу над четырьмя фильмами, поэтому его график крайне плотный.

В 2023 году Вайтити рассказывал, что Disney забраковала его картину по вселенной Джорджа Лукаса. Тайка Вайтити был приглашён для работы над фильмом по «Звёздным войнам» в январе 2020 года. Также сообщалось, что премьера картины должна была состояться до конца 2023 года.

Когда выйдет новая лента, не говорят.