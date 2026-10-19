Вышел новый постер сериала «Капитанская дочка» по мотивам Пушкина

Онлайн-кинотеатр «КИОН» опубликовал новый постер сериала «Капитанская дочка» по мотивам повести Пушкина.

Новый постер сериала «Капитанская дочка»

Фото: «КИОН»

События сериала развернутся во времена восстания Емельяна Пугачёва в XVIII веке: помещик Пётр Гринёв влюбляется в дочь коменданта крепости Машу Миронову, когда у него происходит конфликт ещё с одним претендентом на сердце девушки — Алексеем Швабриным.

Режиссёром сериала выступил Дмитрий Литвиненко («Дайте шоу»). Главные роли в сериале сыграли Олег Савостюк («Маме снова 17»), Евгения Леонова («Опасная близость»), Евгений Ткачук («Роднина») и Егор Корешков («Волшебник Изумрудного города»).

Дату выхода шоу пока не говорят.