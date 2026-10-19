Вышел трейлер комедийного сериала «ИИнга» с Андреем Мерзликиным
Онлайн-кинотеатр START опубликовал трейлер сериала «ИИнга». В нём озвучили дату старта шоу — оно начнёт выходить 29 октября.
Трейлер сериала «ИИнга»
Видео доступно во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат START.
Проект расскажет про мэра небольшого города, который привык жить по понятиям и серым схемам. Всё меняется, когда в одну из городских программ он вынужден включить разработку айтишника Юры – ИИ-модель ИИнгу. Нейросеть с внешностью учительницы Инги Петровны начинает честно и эффективно управлять городом.
Главные роли исполнили Андрей Мерзилкин («Брестская крепость»), Илья Лыков («Семьянин»), Татьяна Бабенкова («Овчарка») и другие актёры. Режиссёром выступил Анатолий Колиев — один из постановщиков сериала «Папины дочки. Новые».
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