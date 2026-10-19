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Сценарий продолжения «Приключений Тинтина» от Питера Джексона готов

Сценарий продолжения «Приключений Тинтина» от Питера Джексона готов
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Питер Джексон рассказал, что сценарий продолжения «Приключений Тинтина» уже готов. О том, что картина станет его следующей работой, режиссёр рассказывал ранее, но тогда постановщик не упоминал сценарий.

Первую часть снял Стивен Спилберг. Это был его первый цифровой фильм. Картина основана на трёх альбомах комиксов о приключениях Тинтина, созданных знаменитым бельгийским художником Эрже, — «Краб с золотыми клешнями» (1941), «Тайна «Единорога» (1943) и «Сокровища Кровавого Рокхама» (1944).

Европейская премьера мультфильма состоялась 23 октября 2011 года, российская — 3 ноября 2011 года, американская — 21 декабря 2011 года.

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