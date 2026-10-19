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Постеры с главными героями сериала «Яга» со звездой «Матрицы» — премьера 23 октября

Постеры с главными героями сериала «Яга» со звездой «Матрицы» — премьера 23 октября
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Стриминговый сервис AMC+ представил постеры сериала «Яга». На них изображены главные герои шоу, которое стартует уже 23 октября. В первый сезон войдёт восемь эпизодов, которые будут выходить еженедельно по пятницам.

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Фото: AMC

Будущий сериал расскажет о частном детективе Раппе, который расследует исчезновение молодого парня из богатой семьи. Постепенно в деле начинает появляться связь с Бабой-ягой — популярной колдуньей из славянской мифологии.

Главную роль в сериале исполнила звезда «Матрицы» Кэрри-Энн Мосс. В шоу также сыграли Хадсон Уильямс («Жаркое соперничество»), Ноа Рид («Шиттс Крик»), Кларк Бако («Сверхъестественное») и другие актёры.

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