Знаменитые кадры со Снежным человеком оказались подделкой — исследование

В середине октября вышел документальный фильм о Снежном человеке. В проекте под названием Capturing Bigfoot («Поймать Снежного человека») раз и навсегда раскрыли секрет знаменитого видео, снятого в 1967 году, на котором якобы запечатлели мифическое создание.

Как оказалось, те самые кадры с большим волосатым человеком оказались подделкой автора — Роджера Паттерсона. В документальном фильме сообщают, что 1960-е стали большой конспирологической эпохой в США, где люди охотно верили в фантастических существ и опасались НЛО. Именно этим и воспользовался Паттерсон, после чего стал местной легендой, ходил на различные ток-шоу и стал известным на всю страну человеком. Он искусно подделал ролик с помощью грима и других эффектов, выдав обычного человека за Бигфута.

Роджер Паттерсон был типичным американским продавцом «чудодейственных снадобий», который научился обманывать людей в эпоху СМИ. Паттерсон со своим гениальным фальшивым фильмом создал не просто невероятную легенду. Он создал реальность, которая обрела собственную жизнь.

Роджер Паттерсон умер в 1972 году в возрасте 38 лет. «Снежный человек» так и остался его единственным фильмом в карьере.