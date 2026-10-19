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Фильм Родная кровь (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры

Трейлер фильма «Родная кровь» от режиссёра «Пищеблока» — в кино с 10 декабря
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Кинокомпания «Наше кино» представила трейлер фильма «Родная кровь». Психологический триллер выйдет в кинотеатрах России уже 10 декабря.

Видео доступно во VK-канале. Права на видео принадлежат «Наше кино».

Будущая картина расскажет историю 18-летней Сони, которая потеряла память после жуткой автокатастрофы. После возвращения домой родители окружают её странными запретами, а вскоре девушке начинает казаться, что её о чём-то пытается предупредить призрак.

Главные роли в фильме сыграли Полина Гухман («Первая ракетка»), Даниил Воробьёв («Август»), Татьяна Яхина («13 клиническая») и Пётр Натаров («Переговорщик»). Режиссёром и автором сценария выступил Святослав Подгаевский («Пищеблок»).

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