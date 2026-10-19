Хидео Кодзима появится во втором сезоне аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Компания CD Projekt RED поделилась новыми деталями второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Как оказалось, в продолжении шоу сыграл Хидео Кодзима.

Знаменитый геймдизайнер, создатель Metal Gear и Death Stranding появится в аниме в качестве камео — того самого персонажа из Cyberpunk 2077 по имени Хидэёси Осима. Кодзиму можно было увидеть в оригинальной игре в «Компэки плаза», а в этот раз герой стал продюсером брейндансов.

Фото: CD Projekt RED