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Хидео Кодзима появится во втором сезоне аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»

Хидео Кодзима появится во втором сезоне аниме «Киберпанк: Бегущие по краю»
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Компания CD Projekt RED поделилась новыми деталями второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю». Как оказалось, в продолжении шоу сыграл Хидео Кодзима.

Знаменитый геймдизайнер, создатель Metal Gear и Death Stranding появится в аниме в качестве камео — того самого персонажа из Cyberpunk 2077 по имени Хидэёси Осима. Кодзиму можно было увидеть в оригинальной игре в «Компэки плаза», а в этот раз герой стал продюсером брейндансов.

Фото: CD Projekt RED

Премьера второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» состоится уже 20 октября. Все восемь эпизодов можно будет посмотреть на Netflix с русскими субтитрами в день выхода.

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Большой трейлер второго сезона аниме «Киберпанк: Бегущие по краю» — выход 20 октября
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