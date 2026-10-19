Netflix увольняет главу раздела с фильмами, вместо него могут взять экспертов Warner Bros.

Издание Variety со ссылкой на несколько источников сообщило об увольнении Дэна Лина из Netflix — ранее он возглавлял подразделение платформы, которое занималось подбором полнометражных фильмов для библиотеки.

Согласно инсайдам, место Лина могут занять Майк Де Лука и Пэм Абди — бывшие главы подразделения кино на Warner Bros. Вероятно, в Netflix не удовлетворены падением просмотров и предполагают, что другие руководители смогут исправить ситуацию.

С 2022 года Netflix держался нового курса, уменьшив количество фильмов ради их качества. Например, вместо двух фильмов за $ 10 млн планировали снять один за $ 20 млн. Лин присоединился к платформе чуть позднее, в 2024 году — в июньском интервью он рассказывал, что к релизу на Netflix готовятся 88 новых фильмов.