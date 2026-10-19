Apple проведёт ещё одну презентацию 28 октября: на ней могут показать новые MacBook и iPad

Компания Apple подтвердила, что проведёт новую презентацию в следующую среду, 28 октября. Начало намечено на 20:00 мск, но пока неизвестно, будет ли проведена онлайн-трансляция для всех желающих.

По слухам, в рамках ивента Apple может представить новые версии ноутбука MacBook Pro и iPad mini с OLED-дисплеем. MacBook впервые может получить сенсорный экран (также OLED).

По данным инсайдера Марка Гурмана, новые модели должны выпустить в конце 2026 года или в начале 2027-го. Ноутбуки получат процессоры M5 Max и M5 Pro. Apple также планирует представить MacBook Air с диагональю экрана 13 и 15 дюймов.