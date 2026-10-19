Том Холланд сыграет в триллере «Пентхаус» от автора «Железного человека 3»

Кинокомпания Sony Pictures работает над новым фильмом с Томом Холландом. Звезда «Человека-паука» и «Одиссеи» сыграет главную роль в триллере «Пентхаус», где он также выступит продюсером.

Так, у ленты пока нет сценария — его напишет Дрю Пирс, автор «Железного человека 3» и «Каскадёров». Фильм описывают как современный триллер со всеми жанровыми особенностями.

У проекта пока нет даже примерной даты выхода. При этом сам Холланд скоро также снимется и в другом фильме Sony — биографической драме о Фреде Астере. Вместе с ним в ленте появятся другие звёзды Голливуда: Маргарет Куолли («Субстанция») и Сабрина Карпентер («Чужая ненависть»).