«Скорее всего, поеду делать операцию»: molodoy ещё испытывает проблемы с глазами из-за CS

Снайпер FURIA Esports по Counter-Strike 2 Данил molodoy Голубенко после победы на Thunderpick World Championship 2026 обратился к болельщикам в своём телеграм-канале.

Всем спасибо, кто поддерживает. Могу лично за себя сказать: очень сильно рад. Да, не сыграл, может быть, хорошо, но победа есть победа. И, как говорится, надо благодарить жизнь за то, что есть, всему можно научиться. Всех люблю, всех обнимаю, всем хорошего дня. А я полетел отдыхать на пару дней. Увидимся на следующем турнире.

Также Молодой отметил, что пока не решил проблему со зрением — вероятно, ему придётся сделать операцию.

А насчёт глаза — я вижу много комментариев — всё ещё есть проблемы. Чуть-чуть. Скорее всего, поеду делать операцию. Ничего страшного, будет время. Так что не переживайте, всё будет окей.

Перед Esports World Cup 2026 Голубенко начал испытывать проблемы с глазами — с тех пор он играет в очках и жаловался на дискомфорт. При этом времени обратиться к врачу у 21-летнего снайпера не хватало из-за плотного графика турниров.