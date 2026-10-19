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Watson из Team Yandex назвал лучших керри для поднятия MMR в Dota 2

Watson из Team Yandex назвал лучших керри для поднятия MMR в Dota 2
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Керри Team Yandex по Dota 2 Алимжан watson Исламбеков назвал лучших персонажей на своей позиции в патче 7.41.

По его мнению, самым эффективным способом поднять MMR выглядит Lone Druid на последний пик.

Хотите ПТС — грязно ластпикаете Lone Druid. Это первый герой. Дальше — Nature’s Prophet, Kez и Phantom Lancer.

Позднее он подробно разобрал геймплей на Lone Druid.

Герой просто имба. Если вкратце, сносишь линию, потом покупаешь Mjollnir и бьёшь крипов. Просто бьёшь, ничего не делаешь. Команда руинит — пофиг, бьёшь крипов. Покупаешь Aghanim’s Scepter и уже можешь смотреть, куда можно подключиться. Но всё равно нужно дальше качаться. С Аганимом уже можешь сплитить медведем, а мейн-героем аккуратненько бьёшь лес, дальние самые кемпы. И ульт не забывай нажимать. Нужен Шард — покупаешь, не нужен — берешь инвиз, Silver Edge, потом — Шард. И всё. Дальше разберешься.
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