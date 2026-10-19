Аналитик SVG о про-сцене Dota 2: мне уже надоели гранд-финалы между российскими командами

Американский аналитик и бывший про-игрок в Dota 2 Авери SVG Сильверман в рамках подкаста Not For Broadcast высказался об усталости от лидерства российских команд на профессиональной сцене.

Надеюсь, в этом сезоне подтянутся и другие команды. Пока впервые за долгое время складывается ощущение, что несколько лидеров заметно сильнее остальных. Надеюсь, что появятся команды из других регионов, которые тоже смогут что-то показать. Не знаю, как вам, а мне уже порядком надоели гранд-финалы между двумя российскими командами — чуть ли не 20-й турнир подряд. Ничего не имею против их «Доты», но хотелось бы немного регионального разнообразия.

Российские команды выиграли шесть последних крупных LAN-турниров по Dota 2. На трёх последних (Esports World Cup 2026, The International 2026 и BLAST SLAM VIII) в финале между собой играли две команды из России.