Geltek Cyber Team стала чемпионом женского турнира Lady MVP Season 11 по MLBB
Команда Geltek Cyber Team во второй раз подряд стала чемпионом Lady MVP — главного женского турнира по Mobile Legends: Bang.
В финале 11-го сезона коллектив Каролины Tokio Павловой обыграл Rising Rage со счётом 3:1 — а сама Токио была признана лучшим игроком турнира. Третье место по итогам Lady MVP Season 11 заняла DUMPLINGS.
Ранее клуб российского бренда косметики «Гельтек» занял третье место на женском чемпионате мира MLBB Women's International 2026. В полуфинале Geltek Cyber Team уступила многократным победителям первенства из индонезийской Vitality, а в четырёх других встречах одержала победы.
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