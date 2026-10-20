В PS Plus добавили Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country и другие игры
Сегодня в расширенный каталог PS Plus добавили новые игры. В тарифах Extra и Deluxe (Premium) появились свежие тайтлы.
Среди самого интересного: Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition.
Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года
- Mafia: The Old Country;
- Horizon Forbidden West;
- Mycopunk;
- Poppy Playtime: Chapter 2;
- Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition;
- Monster Energy Supercross 25.
Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года
- Dino Crisis 2 Roller;
- Coaster Tycoon 3 Complete Edition.
В начале месяца в базовый тариф Essential добавили несколько новых игр. Их всё ещё можно добавить в свою библиотеку.
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