В PS Plus добавили Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country и другие игры

Сегодня в расширенный каталог PS Plus добавили новые игры. В тарифах Extra и Deluxe (Premium) появились свежие тайтлы.

Среди самого интересного: Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года

Mafia: The Old Country;

Horizon Forbidden West;

Mycopunk;

Poppy Playtime: Chapter 2;

Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition;

Monster Energy Supercross 25.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года

Dino Crisis 2 Roller;

Coaster Tycoon 3 Complete Edition.

В начале месяца в базовый тариф Essential добавили несколько новых игр. Их всё ещё можно добавить в свою библиотеку.