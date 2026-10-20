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В PS Plus добавили Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country и другие игры

В PS Plus добавили Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country и другие игры
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Сегодня в расширенный каталог PS Plus добавили новые игры. В тарифах Extra и Deluxe (Premium) появились свежие тайтлы.

Среди самого интересного: Horizon Forbidden West, Mafia: The Old Country, Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition.

Новые игры в PS Plus Extra в ноябре 2026 года

  • Mafia: The Old Country;
  • Horizon Forbidden West;
  • Mycopunk;
  • Poppy Playtime: Chapter 2;
  • Tales of Arise: Beyond the Dawn Edition;
  • Monster Energy Supercross 25.

Новинки PS Plus Deluxe и Premium в ноябре 2026 года

  • Dino Crisis 2 Roller;
  • Coaster Tycoon 3 Complete Edition.

В начале месяца в базовый тариф Essential добавили несколько новых игр. Их всё ещё можно добавить в свою библиотеку.

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