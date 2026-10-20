В работу запущена новая экранизация «Собачьего сердца» Михаила Булгакова. Картиной по повести займётся компания «Марс Медиа».

Логотип фильма «Собачье сердце»

Фото: «Марс Медиа»

Проект находится в активной стадии работы. Продюсер грядущей картины — Рубен Дидшишян. Другой информации о ленте пока нет. Пока не говорят ни про актёрский состав, ни про режиссёра.

У «Собачьего сердца» уже было несколько экранизаций. Одна вышла в 1976 году, её снял итальянский режиссёр Альберто Латтуада, а вторую, которую срежиссировал Владимир Бортко, выпустили в 1988 году.

Дату начала съёмок и примерную дату премьеры новой экранизации пока не говорят.