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Хакеры взломали свежую прошивку PS5 — она нужна для запуска GTA 6

Хакеры взломали свежую прошивку PS5 — она нужна для запуска GTA 6
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Пользователь Сети под ником Gezine взломал актуальную версию прошивки PlayStation 5. Хакер выпустил небольшое видео, в котором он показал меню разработчика — по умолчанию оно недоступно обычным игрокам.

При этом речь идёт о версии 14.10 — последней на данный момент версии ПО для PS5. Именно на ней будет работать GTA 6 и другие новинки видеоигр, поэтому хакер не спешит выкладывать способ взлома консоли в открытый доступ, чтобы Sony не могла устранить эксплойт в кратчайшие сроки.

Взлом актуальной прошивки PS5 — важная ситуация для игровой индустрии. Предыдущий обход защиты консоли привёл к появлению множества пиратских игр и запуска сторонних приложений на консоли. Текущий прецендент может привести в том числе к выходу GTA 6 не только на взломанных приставках, но и переносу файлов на ПК, где фанатское сообщество сможет адаптировать файлы для запуска на новой системе с помощью нейросетей. Нечто подобное произошло с «Росомахой», которая постепенно становится всё стабильнее на ПК.

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