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Фильм Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях (2027) — кадры, сюжет, актёры, дата выхода, когда выйдет, фото

Начались съёмки «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» — первые кадры
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Кинокомпания братьев Андреасян и телеканал ТНТ объявили о старте производства фильма «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». Съёмки проекта займут несколько месяцев, а премьера ленты в кинотеатрах состоится 16 декабря 2027 года.

По сюжету юная царевна живёт во дворце с отцом и мачехой, которая скрывает злой нрав за маской добродетели. Когда волшебное зеркальце объявляет падчерицу прекраснее всех на свете, завистливая царица решает избавиться от соперницы. Оказавшись одна в дремучем лесу, девушка находит кров в доме семи богатырей. Тем временем королевич Елисей отправляется на поиски пропавшей невесты, не подозревая, какие испытания ждут их впереди.

Кадры со съёмок

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Главные роли в сказке сыграют Антон Хабаров («Отчим»), Лиза Моряк («Артек. Большое путешествие»), Илья Масальский («Тайны следствия»), Вероника Журавлёва («Твоё сердце будет разбито») и другие актёры. Режиссёром выступит Сарик Андреасян («Домовёнок Кузя»).

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