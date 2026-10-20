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Фильм «Престиж» с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом перевыпустят 29 января: впервые в IMAX

Фильм «Престиж» с Хью Джекманом и Кристианом Бэйлом перевыпустят 29 января: впервые в IMAX
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Стали известны детали повторного релиза культового фильма Кристофера Нолана «Престиж» в честь 20-летнего юбилея ленты. Disney покажет обновлённую версию на 70-миллиметровых экранах и впервые в формате IMAX, премьера состоится 29 января 2027 года.

В центре сюжета ленты Роберт и Альфред — фокусники-иллюзионисты, которые на рубеже XIX и XX веков соперничали друг с другом в Лондоне. С годами их дружеская конкуренция на профессиональной почве перерастает в настоящую войну. Они готовы на всё, чтобы выведать друг у друга секреты фантастических трюков и сорвать их исполнение.

Главные роли в картине сыграли Кристиан Бэйл, Хью Джекман, Скарлетт Йоханссон, Майкл Кейн и другие.

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