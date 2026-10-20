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Фильм Над Землёй (2026) — дата выхода, когда выйдет, трейлер онлайн, сюжет, актёры, Идрис Эльба

Трейлер фильма «Над Землёй» про астронавтов в океане с Идрисом Эльбой — премьера 4 декабря
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Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер фильма «Над Землёй» (Above the Below). Премьера фантастической картины состоится 4 декабря в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Будущая лента расскажет историю трёх астронавтов, которые возвращаются домой после космического путешествия. Однако приземление оказывается катастрофой — космонавты падают в открытый океан и вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в ленте сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж»), Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер») и Кейтлин Фицджералд («В плену стихии»). Режиссёром выступили сам Эльба и Мартин Оуэн («Парень с того света»).

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