Трейлер фильма «Над Землёй» про астронавтов в океане с Идрисом Эльбой — премьера 4 декабря

Кинокомпания Lionsgate представила дебютный трейлер фильма «Над Землёй» (Above the Below). Премьера фантастической картины состоится 4 декабря в мировых кинотеатрах.

Видео доступно на YouTube-канале Lionsgate. Права на видео принадлежат Lionsgate.

Будущая лента расскажет историю трёх астронавтов, которые возвращаются домой после космического путешествия. Однако приземление оказывается катастрофой — космонавты падают в открытый океан и вынуждены бороться за выживание.

Главные роли в ленте сыграли Идрис Эльба («Тихоокеанский рубеж»), Хиро Файнс Тиффин («Гарри Поттер») и Кейтлин Фицджералд («В плену стихии»). Режиссёром выступили сам Эльба и Мартин Оуэн («Парень с того света»).