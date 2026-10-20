Анонс Shrek 2 Remastered — переиздание «Шрека 2» выйдет 10 ноября с кооперативом

Компания Aspyr Media представила Shrek 2 Remastered — ремастер игры «Шрек 2». Культовая видеоигра про зелёного огра выйдет уже 10 ноября на ПК и консолях. Проект также появится в российском Steam по цене в 1260 рублей.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Aspyr Media.

Shrek 2 Remastered — полноценное переиздание культового приключения 2004 года от студии KnowWonder, авторов «Гарри Поттера и Тайной комнаты». В новой версии обновят графику с поддержкой 4К и улучшенным интерфейсом, добавят кооператив до четырёх человек, введут фоторежим и дадут возможность менять персонажей прямо по ходу игры.

Это уже очередное переиздание от Aspyr — ранее студия также выпустила ремастеры Tomb Raider, The Lord of the Rings: War in the North и других знаменитых проектов.