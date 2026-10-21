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Зак Креггер рассказал, почему на главную роль в новом фильме выбрал Дженнифер Лоуренс

Зак Креггер рассказал, почему на главную роль в новом фильме выбрал Дженнифер Лоуренс
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В недавнем интервью Зак Креггер рассказал, как он сумел договориться с Дженнифер Лоуренс о съёмках в своём новом фильме. Лента получила название «Потоп».

По словам Креггера, она одна из его самых любимых актрис. Режиссёр немного нервничал, когда обсуждал в Zoom замысел ленты, но когда режиссёр увидел, что Лоуренс заинтересовалась, испытал облегчение.

Она одна из моих любимых актрис. Я просто полностью поражён ею. Я даже не думаю, что она поняла, что я пытался организовать встречу с ней, потому что хотел предложить ей этот фильм. Я волновался, но она быстро поняла меня и прочитала сценарий.

Когда выйдет «Потоп», пока неизвестно.

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