Дензел Вашингтон сыграет в криминальном триллере от режиссёра фильма «Топ Ган: Мэверик»

По данным СМИ, Дензел Вашингтон исполнит главную роль в пока что безымянном криминальном триллере, который снимет режиссёр фильма «Топ Ган: Мэверик» Кристофер Маккуорри.

Картина рассказывает о бывшем детективе, которому предоставляют досрочное освобождение из тюрьмы после постановки диагноза — терминальный рак мозга. Других деталей сюжета пока что нет.

Информацию, кто ещё снимется в ленте вместе с Вашингтоном, пока что тоже не раскрывают. Кристофер Маккуорри, помимо сиквела «Топ Ган», также снял четыре последние вышедшие части «Миссии невыполнима» с Томом Крузом.

В кинотеатрах с 1 октября 2027 года.