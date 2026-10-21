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Появился новый кадр мультфильма «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» и «Стального гиганта»

Появился новый кадр мультфильма «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» и «Стального гиганта»
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Издание Empire опубликовало новый кадр мультфильма «Рэй Ганн» от автора «Суперсемейки» и «Стального гиганта». На нём можно увидеть нескольких персонажей.

Новый кадр фильм «Рэй Ганн»

Фото: Empire

Действие проекта развернётся в гигантском городе Метропия, в альтернативном будущем. Главным героем выступает детектив Рэймонд Ганн, которому приходится расследовать дело, связанное с убийством и пришельцами.

Главные роли озвучили Сэм Рокуэлл («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»), Скарлетт Йоханссон («Мстители: Финал»), Том Уэйтс («Ночь на Земле») и другие актёры.

Премьера мультфильма состоится 18 декабря на Netflix.

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