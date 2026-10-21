15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Киану Ривз снимется в англоязычном ремейке фильма «Гангстер, коп и дьявол»

Киану Ривз снимется в англоязычном ремейке фильма «Гангстер, коп и дьявол»
Комментарии

По данным The Hollywood Reporter, Киану Ривз снимется в англоязычном ремейке фильма «Гангстер, коп и дьявол». Кого именно сыграет актёр, пока не раскрывают.

Ожидается, что главную роль в картине сыграет Дон Ли, исполнивший её в южнокорейской ленте. Джеймс Ван, который выступит режиссёром, хочет пригласить актёра и в своё кино на его же роль.

Фильм рассказывает о полицейском и криминальном авторитете, которые неохотно объединяют усилия, чтобы выследить серийного убийцу. Оригинальную картину показали в Южной Корее 15 мая 2019 года, а также в разделе «Полуночные показы» на Каннском кинофестивале 2019 года.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android