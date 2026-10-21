Киану Ривз снимется в англоязычном ремейке фильма «Гангстер, коп и дьявол»
Поделиться
По данным The Hollywood Reporter, Киану Ривз снимется в англоязычном ремейке фильма «Гангстер, коп и дьявол». Кого именно сыграет актёр, пока не раскрывают.
Ожидается, что главную роль в картине сыграет Дон Ли, исполнивший её в южнокорейской ленте. Джеймс Ван, который выступит режиссёром, хочет пригласить актёра и в своё кино на его же роль.
Фильм рассказывает о полицейском и криминальном авторитете, которые неохотно объединяют усилия, чтобы выследить серийного убийцу. Оригинальную картину показали в Южной Корее 15 мая 2019 года, а также в разделе «Полуночные показы» на Каннском кинофестивале 2019 года.
Комментарии
- 21 октября 2026
-
11:09
-
10:25
-
10:05
-
08:59
-
08:51
-
07:37
-
07:28
-
07:21
-
00:08
- 20 октября 2026
-
23:16
-
22:19
-
21:07
-
20:35
-
20:03
-
20:00
-
19:27
-
19:05
-
18:55
-
18:23
-
17:53
-
17:18
-
17:16
-
17:10
-
16:38
-
16:18
-
16:09
-
15:34
-
15:00
-
14:57
-
14:44
-
14:34
-
14:28
-
14:02
-
13:48
-
13:38