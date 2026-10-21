Джек О'Коннел сыграет в «Тихом месте 3» брата персонажа Киллиана Мёрфи

Джек О'Коннелл, который сыграет в третьей части «Тихого места», рассказал, что исполнил роль брата персонажа Киллиана Мёрфи. Ранее об этом не было известно. Впрочем, сюжетные подробности О'Коннел не раскрыл.

Будущая лента станет финалом трилогии, начавшейся в 2018 году с выходом первой части серии.

«Тихое место 3» выйдет в мировом прокате 30 июля 2027 года. К своим ролям вернутся Эмили Блант («Дьявол носит Prada»), Киллиан Мёрфи («Острые козырьки: Бессмертный человек»), Миллисент Симмондс («Смертельно прекрасна») и другие актёры.

«Тихое место» — фантастическая франшиза, рассказывающая о вторжении инопланетян на Землю. Их главная особенность — очень чёткий слух, благодаря которому они уничтожили практически всё человечество. Общие сборы серии превышают $ 900 млн.