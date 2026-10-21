Системные требования ремастера «Шрека 2» оказались выше Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3

20 октября состоялся анонс Shrek 2 Remastered — ремастера игры «Шрек 2». У проекта уже появилась страница в Steam с системными требованиями, которые оказались необычайно высокими.

Так, для запуска потребуется ПК с процессором Intel Core i5-12400F и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060. Для комфортной игры с высокими настройками графики понадобится сборка с Intel Core i5-14600K и RTX 4070.

Это очень высокие требования для обычного ремастера игры 2004 года — они выше Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Expedition 33 и других культовых игр последних лет с фотореалистичной графикой. С чем связаны столь высокие требования, неизвестно.

Минимальные системные требования Shrek 2 Remastered

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600

: Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600 Видеокарта : GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600

: GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600 Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 12 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Shrek 2 Remastered

Операционная система : Windows 10/11

: Windows 10/11 Процессор : Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 7600X

: Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 7600X Видеокарта : NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT Оперативная память : 16 ГБ

: 16 ГБ Место на диске: 12 ГБ.

Ремастер «Шрека 2» поступит в продажу уже 10 ноября — за девять дней до GTA 6.