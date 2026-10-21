15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Системные требования ремастера «Шрека 2» оказались выше Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3

Системные требования ремастера «Шрека 2» оказались выше Cyberpunk 2077 и Baldur's Gate 3
Комментарии

20 октября состоялся анонс Shrek 2 Remastered — ремастера игры «Шрек 2». У проекта уже появилась страница в Steam с системными требованиями, которые оказались необычайно высокими.

Так, для запуска потребуется ПК с процессором Intel Core i5-12400F и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4060. Для комфортной игры с высокими настройками графики понадобится сборка с Intel Core i5-14600K и RTX 4070.

Это очень высокие требования для обычного ремастера игры 2004 года — они выше Cyberpunk 2077, Baldur's Gate 3, Expedition 33 и других культовых игр последних лет с фотореалистичной графикой. С чем связаны столь высокие требования, неизвестно.

Минимальные системные требования Shrek 2 Remastered

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600
  • Видеокарта: GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 12 ГБ.

Рекомендуемые системные требования Shrek 2 Remastered

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-14600K или AMD Ryzen 5 7600X
  • Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 или AMD Radeon RX 7800 XT
  • Оперативная память: 16 ГБ
  • Место на диске: 12 ГБ.

Ремастер «Шрека 2» поступит в продажу уже 10 ноября — за девять дней до GTA 6.

Материалы по теме
Анонс Shrek 2 Remastered — переиздание «Шрека 2» выйдет 10 ноября с кооперативом