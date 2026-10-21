Бронирование никнеймов в World of Warcraft: Forever стартует 27 октября

Компания Blizzard объявила дату старта предварительного бронирования имён для персонажей в World of Warcraft: Forever. Резервация никнеймов для героев начнётся уже 27 октября в 20:00 мск и закончится 3 ноября — за день до релиза игры.

В этот период игроки, которые оформили предзаказ WoW: Forever, смогут создать персонажей и забронировать для них три имени. При этом количество зарезервированных никнеймов станет общим для всех видов серверов предстоящего проекта, включая PvE и PvE. После создания героев они сохранятся на учётной записи к моменту выхода игры.

Для регистрации никнеймов пользователям необходимо будет установить приложение Battle.net, скачать клиент игры. После этого нужно выбрать конкретную версию Forever, зайти в неё и приступить к созданию героев.

World of Warcraft: Forever выйдет 4 ноября. Игра представляет собой новую версию классической WoW, в которую вошёл контент, вырезанный из оригинальной игры 2004 года. Пользователей ждут новые локации, раса, задания, персонажи и многое другое.