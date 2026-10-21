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Football Manager 27 (Футбол Менеджер 2027) — как сыграть бесплатно, дата выхода, когда выйдет, где скачать игру

В футсим Football Manager 27 можно будет сыграть бесплатно за неделю до релиза
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Компания Sports Interactive поделилась новыми деталями Football Manager 27 — новой части футбольного симулятора. Проект выйдет уже 10 ноября, а за неделю до этого все желающие смогут оценить релизную версию игры полностью бесплатно.

Так, в период с 29 октября по 3 ноября геймеры смогут оценить Football Manager 27 самостоятельно. Для этого будет достаточно скачать игру в Steam, Epic Games Store, Microsoft Store или в сервисе Game Pass, где новинка также окажется в день выхода. Это будет полноценная версия FM 27 со всеми нововведениями, сохранениями и отсутствием ограничений со стороны разработчиков.

Все желающие также смогут перенести сохранения в полную версию — в этот срок футбольный симулятор также будет продаваться со скидкой в 10%.

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