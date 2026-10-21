Начались съёмки сериала «СуперВовик» про 40-летнего таксиста

Телеканал СТС и компания Russian Code объявили о старте съёмок сериала «СуперВовик». Дата выхода комедийного шоу пока неизвестна.

Фото: СТС/Russian Code

Фото: СТС/Russian Code

Фото: СТС/Russian Code

Фото: СТС/Russian Code

Фото: СТС/Russian Code

Фото: СТС/Russian Code

Проект расскажет про 40-летнего таксиста Вовика, который всё свободное время проводит за видеоиграми и выпивкой. В один момент он узнаёт, что его дочь слишком стыдится отца, а бывшая жена нашла нового мужчину — это побуждает героя заняться собой. Он покупает чудо-таблетки, которые превращают Вовика в лучшую версию себя. Однако эффект лекарства недолговечен, из-за чего после окончания эффекта он становится ещё хуже.

Главные роли сыграют Михаил Тройник («Коммерсант»), Полина Максимова («Чебурашка»), Юлия Александрова («Слово пацана. Кровь на асфальте») и другие актёры. Режиссёром сериала выступит Павел Тимофеев («Встать на ноги»). Всего в шоу войдёт 16 эпизодов.