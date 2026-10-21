Удобный, но с кучей нюансов: обзоры складного iPhone Duo за $ 1999

Зарубежные издания опубликовали обзоры смартфона iPhone Duo — первого складного гаджета компании Apple. Журналисты выложили свои статьи за два дня до старта продаж устройства, которые начнутся 23 октября.

Гаджет называют самым рискованным продуктом Apple за последние годы, ведь их смартфоны лишь незначительно модернизировались с каждым новым поколением. По словам обозревателей, iPhone Duo предлагает совершенно новое устройство, которое порадует пользователей матовым внутренним дисплеем и удобной формой, однако может разочаровать маленьким внешним экраном и отсутствием обновлений для многих приложений под складной формат.

Что пишут про складной iPhone Duo

В издании The Verge хвалят внутренний экран, который позволяет комфортно смотреть видео в формате 16:9, а также его матовое покрытие, делающее гаджет более защищённым. Устройство также обладает плавным переходом между открытым и закрытым состоянием, что выделяет его среди других аналогов на рынке. При этом обозреватели ругают слишком маленький внешний дисплей, на котором располагается мало информации. Пользователей буквально вынуждают раскрывать телефон, чтобы воспользоваться основными функциями. Журналисты отдельно выделяют комфортное разделение приложений в раскрытом состоянии — запущенный сервис можно закрепить в правой или левой частях экрана, параллельно запустив вторую программу.

Главным минусом устройства называют рост температуры при просмотре видео и работе камеры. Вдобавок время работы батареи значительно сокращается при использовании гаджета в открытом состоянии. Кроме того, камера на iPhone Duo заметно уступает другим смартфонам новой линейки. В целом обозреватели отмечают, что новый гаджет — шаг вперёд для Apple, который гораздо более целостный, чем другие складные гаджеты. Тем не менее устройство необходимо улучшать в будущих версиях.

Фото: The Verge