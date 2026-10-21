Миллионы сайтов оказались под угрозой взлома — из-за уязвимостей в коде

Команда безопасности языка программирования PHP выявила две критические уязвимости, которые могут нанести вред миллионам сайтов по всему миру. Разработчики предупредили владельцев ресурсов о срочном выпуске обновления — релиз состоится 21 октября в 17:00 мск.

Апдейт безопасности для языка программирования PHP должен устранить уязвимости, которые оценили на 9,2 балла из 10. По данным СМИ, именно они позволяют злоумышленникам запускать собственный код на разных сайтах, что может привести к масштабным утечкам данных. Выявленные слабые места также затрагивают более 1,3 млн подключённых к интернету хостов.

Уязвимой остаётся система управления контентом WordPress и все её сайты. В 2025 году компания заявила, что на её серверах работает более 40% сетевых порталов по всему миру. Разработчики рекомендуют обновиться сразу после выпуска апдейта, чтобы исключить риски взломов.