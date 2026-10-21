Игра по аниме «Монолог фармацевта» выйдет 18 марта — большой трейлер

Издательство Koei Tecmo представило геймплейный трейлер игры по знаменитому аниме «Монолог фармацевта». Релиз The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother («Монолог фармацевта: Ложный брат императора») состоится 18 марта 2027 года.

Видео доступно на YouTube-канале Gematsu. Права на видео принадлежат Koei Tecmo.

Проект расскажет новую историю во вселенной аниме. Главной героиней выступит девушка Маомао, которая оказывается в императорском дворце и становится личной служанкой-дегустатором ядов одной из четырёх старших наложниц императора. Пользователей ждёт детективный сюжет в мире мультсериала, где им предстоит исследовать мир, собирать улики, создавать медицинские предметы и даже рыбачить.

The False Imperial Brother выйдет на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2. Игру разрабатывает студия Gust, известная по серии Atelier.