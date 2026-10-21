Батарея iPhone Duo превзошла iPhone 18 Pro и Samsung Galaxy Z Fold 8

В первых обзорах iPhone Duo, которые начали появляться сегодня, пока не уделяют особое внимание производительности новинки или работе батареи, но некоторые критики всё-таки успели поделиться первыми выводами. Они строго положительные, несмотря на форм-фактор и присутствие сразу двух дисплеев.

По тестам блогера Аруна Рупеша, он же Mrwhosetheboss, iPhone Duo при стандартном использовании (половина на внешнем дисплее, половина на внутреннем) продержался 13 часов 51 минуту — больше, чем iPhone 18 Pro (13 часов) и Samsung Galaxy Z Fold 8 (12 часов 19 минут).

iPhone Duo не смог превзойти только iPhone 18 Pro Max, который в схожем сценарии смог выжать больше дополнительного часа работы — 15 часов 3 минуты.