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Время работы батареи Айфон Дуо

Батарея iPhone Duo превзошла iPhone 18 Pro и Samsung Galaxy Z Fold 8
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В первых обзорах iPhone Duo, которые начали появляться сегодня, пока не уделяют особое внимание производительности новинки или работе батареи, но некоторые критики всё-таки успели поделиться первыми выводами. Они строго положительные, несмотря на форм-фактор и присутствие сразу двух дисплеев.

По тестам блогера Аруна Рупеша, он же Mrwhosetheboss, iPhone Duo при стандартном использовании (половина на внешнем дисплее, половина на внутреннем) продержался 13 часов 51 минуту — больше, чем iPhone 18 Pro (13 часов) и Samsung Galaxy Z Fold 8 (12 часов 19 минут).

iPhone Duo не смог превзойти только iPhone 18 Pro Max, который в схожем сценарии смог выжать больше дополнительного часа работы — 15 часов 3 минуты.

Тест Mrwhosetheboss

Тест Mrwhosetheboss

Фото: Mrwhosetheboss

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