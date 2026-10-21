NVIDIA выпустила драйвер 621.01 — он ускоряет запуск игр и устраняет подтормаживания

Компания NVIDIA выпустила новый драйвер для своих видеокарт под версией 621.01. Главным нововведением обновления стала поддержка технологии Advanced Shader Delivery (Продвинутая доставка шейдеров), которую разработали в Microsoft.

Так, функция заметно ускоряет работу ПК с программами на DirectX 12. Технология позволяет скачивать шейдеры прямо во время установки игры без компиляции во время первого запуска и без надоедливых подтормаживаний во время геймплея. По задумке опция работает с помощью приложения Xbox на ПК — его наличия достаточно, чтобы опция функционировала в том числе в Steam и Epic Games Store.

Драйвер 621.01 уже доступен для скачивания на официальном сайте NVIDIA. Сейчас технология Advanced Shader Delivery работает как минимум в Gears of War: E-Day и Call of Duty: Modern Warfare 4.